Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 27: Ohne Worte
24 Min.Ab 12
Der sechsjährige Leon ist kurz vor der Einschulung, als er plötzlich anfängt, in einer Geheimsprache zu sprechen. Das geht soweit, dass er sogar ausschließlich in dieser Sprache spricht.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1