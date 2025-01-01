Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 45: First Love
Lina (14) lebt in einer Patchwork-Familie. Das Verhältnis zur Stiefschwester ist angespannt. Immer auffälliger klammert sich Lina an ihrer Mutter. Warum hat sie sich mit der neuen Familiensituation noch nicht arrangiert, wo vorher alles super lief? - Seit Wochen weigert sich Sophia (8) die Handschuhe ihres Prinzessinnenkostüms auszuziehen. Sie reagiert mit Schulverweigerung und Aggressionen auf alle, die versuchen, ihr die Handschuhe abzunehmen.
