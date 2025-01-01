Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 2Folge 45
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 45: First Love

23 Min.Ab 12

Lina (14) lebt in einer Patchwork-Familie. Das Verhältnis zur Stiefschwester ist angespannt. Immer auffälliger klammert sich Lina an ihrer Mutter. Warum hat sie sich mit der neuen Familiensituation noch nicht arrangiert, wo vorher alles super lief? - Seit Wochen weigert sich Sophia (8) die Handschuhe ihres Prinzessinnenkostüms auszuziehen. Sie reagiert mit Schulverweigerung und Aggressionen auf alle, die versuchen, ihr die Handschuhe abzunehmen.

SAT.1
