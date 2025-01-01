Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 3Folge 23
Folge 23: Vertigo

23 Min.Ab 12

Die 16-jährige Nele verfällt bei einem Klinikbesuch in einen regelrechten Rausch mit Halluzinationen und heftigem Schwindel! Steht sie unter Drogen? Und: Der fünfjährige Neo äfft seinen Vater 1:1 nach und treibt ihn damit in den Wahnsinn! Was steckt hinter diesem Verhalten?

