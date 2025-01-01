Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 3Folge 26
Folge 26: Koalaiation

23 Min.Ab 12

Eine erwachsene Frau wird mit Verbrühungen von ihrer Mutter in die Klinik gebracht. Sie hatte einen Haushaltsunfall, weil sie ihr einjähriges Kind permanent tragen muss. Und: Ein Junge ernährt sich nach seinem Schüleraustausch in England nur noch von Kartoffelchips. Seine Mutter weiß einfach keinen Rat mehr und langsam stellen sich bei dem 12-Jährigen gesundheitliche Probleme ein. Findet Ernährungsberaterin Janina Boos eine Lösung?

