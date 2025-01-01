Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Parasocial Activity

SAT.1Staffel 3Folge 30
Parasocial Activity

Parasocial ActivityJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 30: Parasocial Activity

24 Min.Ab 12

Eine Grundschülerin verschmutzt absichtlich das Haus ihrer Familie und macht auch vor dem Zimmer ihrer älteren Teenie-Schwester keinen Halt. Fühlt das Mädchen sich von ihrer Schwester vernachlässigt und will ihre Aufmerksamkeit zurückgewinnen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen