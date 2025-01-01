Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 30: Parasocial Activity
24 Min.Ab 12
Eine Grundschülerin verschmutzt absichtlich das Haus ihrer Familie und macht auch vor dem Zimmer ihrer älteren Teenie-Schwester keinen Halt. Fühlt das Mädchen sich von ihrer Schwester vernachlässigt und will ihre Aufmerksamkeit zurückgewinnen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1