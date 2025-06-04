Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Bis dass der Tod

SAT.1Staffel 3Folge 34
Folge 34: Bis dass der Tod

23 Min.Ab 12

Die 18-jährige Luisa will unbedingt schon heiraten, doch sie erleidet auf ihrer Hochzeit eine Panikattacke. Was macht dem Mädchen Angst und warum will sie so früh schon heiraten? Dann: Der achtjährige Marc soll seinen sechs Monate alten Bruder bei einer Internetauktion zum Verkauf angeboten haben. Er hatte schon oft damit gedroht, weil sein Bruder ihn nervt. Die Familienhelferin will herausfinden, woher diese Eifersucht auf das Baby kommt.

SAT.1
