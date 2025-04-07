Klinik am Südring
Folge 114: Sekundenschlaf
45 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Die Rettungskräfte bringen zwei verunglückte Rollerfahrer in die Notaufnahme. Laut Aussage der Beifahrerin hat der Fahrer während der Fahrt das Bewusstsein verloren und so den Unfall ausgelöst. - Eine junge Frau kommt mit ihrem Säugling in die Klinik, da sie starke Schmerzen in der Brust hat. Als das Baby blutige Mich beim Stillen ausspuckt, verzweifelt die junge Mama total. - Ein Lagerarbeiter kommt auf die Chirurgie, da er unter dubiosen Schmerzen in der Hand leidet.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
