Klinik am Südring

Heiß und fettig

SAT.1Staffel 1Folge 115
Heiß und fettig

Klinik am Südring

Folge 115: Heiß und fettig

45 Min.Ab 12

Die Mitarbeiterin einer Fast-Food-Kette ist während der Arbeit zusammengebrochen und hat sich mit der Hand am Frittenfett verbrannt. Der Arzt diagnostiziert eine Stoffwechselentgleisung und es wird klar: die Patientin verschweigt den Ärzten etwas. Und: Ein Teenager klagt nach einer Schlägerei in der Schule über akute Rückenschmerzen. Es stellt sich heraus, dass der Junge schon länger unter den Schmerzen leidet, weil er einen Rundrücken hat.

