Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein Schritt zu weit

SAT.1Staffel 1Folge 187
Ein Schritt zu weit

Ein Schritt zu weitJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 187: Ein Schritt zu weit

45 Min.Ab 12

Zwei Zwillingsschwestern, die sich kürzlich einer Schönheits-OP unterzogen haben, kommen in die Notaufnahme. Eine von Ihnen hat starke Schmerzen - doch nicht die operierte Nase ist das Problem. - Ein Junge steckt mit seinem Kopf in einem Metallgitter fest. Können die Ärzte ihn befreien? - Ein Mann wird mit einer Stichwunde im Bauch in die Notaufnahme eingeliefert. Seine Freundin wurde mit der Tatwaffe aufgefunden und ist nicht ansprechbar. Handelt es sich um eine Beziehungstat?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen