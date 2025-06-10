Klinik am Südring
Folge 187: Ein Schritt zu weit
45 Min.Ab 12
Zwei Zwillingsschwestern, die sich kürzlich einer Schönheits-OP unterzogen haben, kommen in die Notaufnahme. Eine von Ihnen hat starke Schmerzen - doch nicht die operierte Nase ist das Problem. - Ein Junge steckt mit seinem Kopf in einem Metallgitter fest. Können die Ärzte ihn befreien? - Ein Mann wird mit einer Stichwunde im Bauch in die Notaufnahme eingeliefert. Seine Freundin wurde mit der Tatwaffe aufgefunden und ist nicht ansprechbar. Handelt es sich um eine Beziehungstat?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1