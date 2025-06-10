Klinik am Südring
Folge 203: Gift für die Liebe
45 Min.Ab 12
Eine Mutter bringt ihre Tochter in die Notaufnahme. Sie befürchtet, sie könnte eine Psychose haben. Tatsächlich verhält sie sich auffällig. - Ein Junge betritt mit seinem blutenden Hund hilfesuchend die Notaufnahme. Die Krankenhausmitarbeiter müssen ihn wegschicken, sie dürfen keine Tiere behandeln. Da bricht der Junge plötzlich zusammen. - Ein Mädchen wurde mit einem Spielzeugschwert am Auge verletzt. Wenig später wird ihre Mutter mit einem Bandscheibenvorfall eingeliefert.
