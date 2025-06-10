Klinik am Südring
Folge 213: Tiefschürfende Verzweiflung
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird von ihrer Freundin nach einem Inline-Skate-Unfall in die Notaufnahme gebracht. Während ihrer Behandlung sucht die Freundin das Gespräch mit dem Arzt und äußerst einen schlimmen Verdacht: Ihre Freundin hat den Unfall absichtlich gebaut. - Ein kleiner Junge muss mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Eine abgelaufene Tiefkühlpizza soll der Grund sein. Aber warum hat dann der Vater keine Beschwerden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
