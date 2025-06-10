Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 214
Klinik am Südring

46 Min.Ab 12

Ein Zugführer bremst seinen Zug in letzter Sekunde und wird schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. War tatsächlich ein Herzinfarkt des Lokführers Ursache für das gefährliche Manöver? - Eine Frau wird von ihrer Schwester in die Klinik gebracht, weil sie sich plötzlich nicht mehr auf den Beinen halten konnte und lallte. Die Spezialisten stellen fest: Ihr Herzschlag ist unregelmäßig und der Blutdruck fällt. Jetzt zählt jede Sekunde.

