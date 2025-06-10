Klinik am Südring
Folge 217: Die Fingerfalle
23 Min.Ab 12
Die Hand eines unachtsamen Computerspezialisten ist in einen tragbaren Häcksler geraten. Können die Ärzte seine Hand retten? Und: Eine Frau nimmt mit Hilfe eines Magenbands fast 50 Kilo ab. Als die magersüchtige Patientin zusammenbricht, entschließt sie sich, das Band entfernen zu lassen. Doch der Diätwahn scheint die Frau weiter gefangen zu halten.
