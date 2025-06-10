Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Scherben bringen Glück

SAT.1Staffel 1Folge 218
Scherben bringen Glück

Scherben bringen GlückJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 218: Scherben bringen Glück

23 Min.Ab 12

Ein Mann ist in einen Glastisch gefallen und hat sich zahlreiche Schnittwunden zugezogen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, als sie die dramatischen Blutungen des jungen Mannes nicht stoppen können. - Von einem Jungendtreff kommen zwei Kinder in die Klink, die unter schlimmen Magenproblemen leiden. Die Ärzte glauben nicht an einen Zufall und kommen einer gefährlichen Verwechslung auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen