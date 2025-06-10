Klinik am Südring
Folge 222: Rettet mein Baby
22 Min.Ab 12
Kurz vorm Entbindungstermin muss Lina um ihr ungeborenes Kind bangen. Ist das die Strafe dafür, dass sie während der Schwangerschaft geraucht hat? Wird sie ein gesundes Baby zur Welt bringen? - Ein verletzter Fahrradfahrer landet in der Notaufnahme. Der Mann scheint bei dem Unfall sein Gehör verloren zu haben und reagiert seither nicht auf umliegende Geräusche. Hirnblutungen oder schlimmere Schädelhirntraumata können dafür verantwortlich sein.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1