SAT.1Staffel 1Folge 31
45 Min.Ab 12

Nach der Nierenspende für seinen kranken Sohn erleidet ein 38-Jähriger einen Herzstillstand. Als die Ärzte nach der Ursache der Komplikation suchen, finden sie heraus, dass der Spender ihnen etwas verschwiegen hat. - Eine Mitarbeiterin einer Großküche bricht nach dem Essen zusammen. Sollte das Essen schuld am Zusammenbruch der Frau sein, müssen sie mit weiteren Erkrankungen rechnen. - Ein Neunjähriger zeigt nach einem Unfall auffälliges Verhalten.

