Klinik am Südring
Folge 43: Wildfleisch
45 Min.Ab 12
Rätselhafte Rückenschmerzen machen Sepp zu schaffen. Die Lage spitzt sich zu, als der Patient plötzlich heftige Magenkrämpfe bekommt. Eine alte OP Narbe ist es, die den entscheidenden Hinweis liefert. - Ein verletzter Fahrradfahrer landet in der Notaufnahme. Der Mann scheint bei dem Unfall sein Gehör verloren zu haben und reagiert seither nicht auf umliegende Geräusche. Hirnblutungen oder schlimmere Schädelhirntraumata können dafür verantwortlich sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1