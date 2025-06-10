Klinik am Südring
Folge 53: Lass es raus
44 Min.Ab 12
Jana wird unterkühlt und nur mit Dessous bekleidet in die Notaufnahme der Klinik am Südring eingeliefert. Die Ärzte befürchten ein Gewaltverbrechen, denn die junge Frau will nicht verraten, was ihr passiert ist. - Mario hat heftiges Nasenbluten. Seine Freundin glaubt, dass er süchtig nach aggressivem Nasenspray ist, doch Mario schwört, nur harmloses Meersalz verwendet zu haben. - Ben hat immer wieder Wadenkrämpfe. Bei der Untersuchung fällt den Ärzten seine starke Akne auf ...
