Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Böse Mischung

SAT.1Staffel 1Folge 59
Böse Mischung

Böse MischungJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 59: Böse Mischung

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird mit Verdacht auf Epilepsie in die Notaufnahme gebracht. Sein Zustand ist bedrohlich, doch dann stoßen die Ärzte auf Verätzungen im Rachen. - Zwei Teenie-Mädchen weigern sich, dem Arzt ihre Personalien zu nennen und auch mit ihrer Geschichte, einem Unfall mit Nasenbruch, scheint etwas nicht zu stimmen. - Eine Frau kommt mit massivem Haarausfall in die Klinik und führt das auf ihre Schwangerschaft zurück, doch dann finden die Ärzte Hinweise auf häusliche Gewalt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen