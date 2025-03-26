Klinik am Südring
Folge 72: Am Haken
44 Min.Ab 12
Das Ärzte-Team kämpft um das Leben eines Mannes, der sich aus ungeklärten Gründen ein Messer ins Bein gerammt hat. Die Ärzte finden heraus, dass hinter dem Missgeschick eine lebensgefährliche Erkrankung steckt. - Eine Tagesmutter wird aus heiterem Himmel ohnmächtig, stürzt und zieht sich eine Gehirnerschütterung zu. Bei stationärer Beobachtung finden die Ärzte heraus: Sie leidet unter rätselhaften Herzrhythmusstörungen. Ist sie chronisch krank?
