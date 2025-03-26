Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Am Haken

SAT.1Staffel 1Folge 72
Am Haken

Am HakenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 72: Am Haken

44 Min.Ab 12

Das Ärzte-Team kämpft um das Leben eines Mannes, der sich aus ungeklärten Gründen ein Messer ins Bein gerammt hat. Die Ärzte finden heraus, dass hinter dem Missgeschick eine lebensgefährliche Erkrankung steckt. - Eine Tagesmutter wird aus heiterem Himmel ohnmächtig, stürzt und zieht sich eine Gehirnerschütterung zu. Bei stationärer Beobachtung finden die Ärzte heraus: Sie leidet unter rätselhaften Herzrhythmusstörungen. Ist sie chronisch krank?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen