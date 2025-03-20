Klinik am Südring
Folge 78: Romantische Panne
45 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Ein junger Mann hat sich an seinem besten Stück verletzt und will nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Seine besorgte Freundin hat jedenfalls nichts damit zu tun. - Ein Bodybuilder wird mit einer angerissenen Trizepssehne in die Klinik am Südring gebracht und es führt kein Weg an einer OP vorbei. Doch der Anästhesist muss die Einleitung der Narkose plötzlich abbrechen, als sich herausstellt: Das Muskelpaket hat ein Geheimnis.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1