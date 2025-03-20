Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Romantische Panne

SAT.1Staffel 1Folge 78vom 20.03.2025
Romantische Panne

Klinik am Südring

Folge 78: Romantische Panne

45 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Ein junger Mann hat sich an seinem besten Stück verletzt und will nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Seine besorgte Freundin hat jedenfalls nichts damit zu tun. - Ein Bodybuilder wird mit einer angerissenen Trizepssehne in die Klinik am Südring gebracht und es führt kein Weg an einer OP vorbei. Doch der Anästhesist muss die Einleitung der Narkose plötzlich abbrechen, als sich herausstellt: Das Muskelpaket hat ein Geheimnis.

Klinik am Südring
SAT.1
