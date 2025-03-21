Klinik am Südring
Folge 82: Volleyball fatal
44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Zwei Jungs kommen vom Badesee, weil sich einer die Füße aufgerissen hat. Noch ahnen die Ärzte nicht, dass der vermeintlich Unverletzte in Lebensgefahr schwebt! - Eine Mutter soll nach einer ausgeheilten Darmentzündung entlassen werden, doch plötzlich geht es der Frau wieder schlechter! Alles deutet auf eine Vergiftung hin. - Völlig aufgelöst kommt eine 24-Jährige in die Notaufnahme und sucht nach ihrem Vater! Doch der Rettungswagen war in einen Verkehrsunfall verwickelt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
