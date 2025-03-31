Klinik am Südring
Folge 99: Zu heiß gebadet
45 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
Sturz in der Dusche: Ein junger Mann wird mit zahlreichen Verletzungen am Oberkörper eingeliefert. Laut seiner Freundin wird er häufig ohnmächtig. Leidet der junge Patient etwa an neuronalen Schäden? - Ein Teenager wird in die Notaufnahme gebracht, weil er von einem Jungen angefahren wurde. Was hat sich abgespielt und wie schlimm sind die Verletzungen? - Bei der Nachuntersuchung einer Patientin mit Bruch des Handgelenks bekommt die Frau plötzlich starke Rückenschmerzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1