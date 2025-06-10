Klinik am Südring
Folge 109: Schminkbeckenvorfall
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird nach einem Badeunfall in die Notaufnahme eingeliefert. Dort erfahren die Ärzte, dass der Sturz der Patientin alles andere als Zufall war ... - Ein älterer Mann kommt nach einem Stromunfall zur Überwachung auf die Intensivstation. Dor erfahren die Ärzte, dass er den Unfall selbst verursacht hat, da er in letzter Zeit immer schusseliger ist und vermutet, dement zu sein. - Eine hochschwangere Frau bekommt einige Wochen vor dem eigentlichen Termin Wehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1