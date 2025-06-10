Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schminkbeckenvorfall

Folge 109: Schminkbeckenvorfall

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem Badeunfall in die Notaufnahme eingeliefert. Dort erfahren die Ärzte, dass der Sturz der Patientin alles andere als Zufall war ... - Ein älterer Mann kommt nach einem Stromunfall zur Überwachung auf die Intensivstation. Dor erfahren die Ärzte, dass er den Unfall selbst verursacht hat, da er in letzter Zeit immer schusseliger ist und vermutet, dement zu sein. - Eine hochschwangere Frau bekommt einige Wochen vor dem eigentlichen Termin Wehen.

