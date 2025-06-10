Klinik am Südring
Folge 117: Mensch ärger dich nicht
44 Min.Ab 12
Ein Elektriker stürzt von der Leiter und wird sofort von seinem Sohn und Azubi in die Notaufnahme gebracht. Der Elektriker behauptet, dass sein Sohn schuld an dem Unfall ist ... - Ein Teenager leidet unter einem abgeschlagenen Allgemeinzustand. Seine Mutter befürchtet, dass die neue Patchwork-Familie den Jungen fertig macht. - Eine junge Frau stürzt bei der Arbeit und bricht sich das Handgelenk. Allerdings machen sich die Ärzte mehr Sorgen um ihren Allgemeinzustand.
Weitere Folgen in Staffel 2
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
