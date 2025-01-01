Klinik am Südring
Folge 128: Verrückt nach Paula
45 Min.Ab 12
Ein Mann hat Schmerzen und ein frisches Hämatom im Nierenbereich. Was ist die Ursache? - Ein Junge hat sich den Hals verrenkt. Der Arzt bemerkt, dass er auch eine erweiterte Pupille hat. Hat der Junge plötzlich einen Schlaganfall? - Ein Mann wird nach einem Streit mit seiner Freundin von einem Auto angefahren und kämpft um sein Überleben. Was war die Ursache für den Streit?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1