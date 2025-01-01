Klinik am Südring
Folge 143: Mister Wet
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird aufgrund eines Stromschlages behandelt. Warum hat sich der Patient geföhnt, obwohl er eine Glatze trägt? Und: Nach einem Treppensturz wird ein junger Mann in die Klinik gebracht. Doch das Klinik-Team erkennt Vergiftungssymptome. Wie hängt das zusammen? Außerdem: Eine Schülerin wird nach einem Mofa-Unfall behandelt. Doch warum spricht sie seitdem nicht mehr mit ihren Eltern?
