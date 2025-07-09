Klinik am Südring
Folge 150: Einer wie der andere
45 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Ein Mann ertrinkt fast in einem Badesee und zieht sich bei der Rettung eine Kopfverletzung zu. In der Notaufnahme wirkt der Patient vollkommen verwirrt und verwechselt sogar Angehörige mit anderen Patienten. - Eine junge Kindergärtnerin leidet an starkem Husten und Kurzatmigkeit, die Ärzte befürchten eine Lungenerkrankung. - Ein Mann wird von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht, weil er seine Kniekehle an einem Stacheldraht aufgeschlitzt hat und heftig blutet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1