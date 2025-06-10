Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Im Trüben fischen

SAT.1Staffel 2Folge 181
Folge 181: Im Trüben fischen

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann ist fast ertrunken und muss wiederbelebt werden. Doch was war er Grund für den Badeunfall? Die Ärzte fischen im Trüben und es ist klar: Der Patient hat ein Geheimnis! - Eine Zehnjährige mit Atemnot - hat die Kleine etwa Asthma? Als sie auch noch Bauchschmerzen entwickelt, kommen die Ärzte zu einer schrecklichen und vor allem widerlichen Diagnose.

