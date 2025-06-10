Klinik am Südring
Folge 186: Jetzt knallt's
24 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge wird nach einem Autounfall mit schlimm aussehenden Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Als er Gleichgewichtsstörungen und Hörprobleme präsentiert, müssen die Ärzte ergründen, was genau vor dem Unfall passiert ist und was der große Bruder des Kleinen damit zu tun hat. Und: Ein junges Mädchen stürzt nach einer Schwindelattacke vom Pferd. Die Ärzte sind alarmiert, denn sie hat stark erhöhte Blutdruckwerte. Doch was ist die Ursache?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1