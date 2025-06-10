Zum Inhalt springenBarrierefrei
Platt gemacht

SAT.1Staffel 2Folge 188
Folge 188: Platt gemacht

23 Min.Ab 12

Ein Hobbybastler wird nach einem Sturz vom Garagendach eingeliefert, doch die Verletzungsmuster passen nicht zum Unfallhergang. Können die Ärzte herausfinden, was wirklich passiert ist? - Eine Frau kann nicht einmal im Krankenhaus zur Ruhe kommen, nachdem sie wegen eines Schwächeanfalls zur Beobachtung bleiben sollte. Ihr Kopf ist ständig bei ihrem Geschäft. Als sie sich übergibt und über starke Schmerzen in der Brust klagt, muss der Arzt sofort handeln.

SAT.1
