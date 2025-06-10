Der Unbekannte vor der NotaufnahmeJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 189: Der Unbekannte vor der Notaufnahme
23 Min.Ab 12
Ein Schwerverletzter wird vor der Notaufnahme abgelegt. Was ist passiert? Warum meldet sich kein Zeuge? Während die Ärzte noch rätseln, was dem Unfallopfer fehlt, verschlechtert sich dessen Zustand dramatisch. Außerdem: Eine 26-jährige Schichtarbeiterin fühlt sich abgeschlagen. Als sich ihr Zustand verschlimmert, ist eine Not-OP fällig. Worunter leidet die junge Frau?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1