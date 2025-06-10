Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der Unbekannte vor der Notaufnahme

SAT.1Staffel 2Folge 189
Folge 189: Der Unbekannte vor der Notaufnahme

23 Min.Ab 12

Ein Schwerverletzter wird vor der Notaufnahme abgelegt. Was ist passiert? Warum meldet sich kein Zeuge? Während die Ärzte noch rätseln, was dem Unfallopfer fehlt, verschlechtert sich dessen Zustand dramatisch. Außerdem: Eine 26-jährige Schichtarbeiterin fühlt sich abgeschlagen. Als sich ihr Zustand verschlimmert, ist eine Not-OP fällig. Worunter leidet die junge Frau?

