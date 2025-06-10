Klinik am Südring
Folge 190: Papa ist uncool
23 Min.Ab 12
In der Notaufnahme wird ein Ex Ehepaar behandelt, das sich bei einem Motorcross-Unfall verletzt hat. Als der Mann sein Bein plötzlich nicht mehr bewegen kann, ist Eile geboten. Kann ihm geholfen und eine Lähmung verhindert werden? Außerdem: Ein 15-jähriger Junge wacht nachts mit starken Schmerzen im Fuß auf. Der Arzt stellt eine Entzündung fest, doch woher kommt sie? Und was hat seine Ernährung damit zu tun?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1