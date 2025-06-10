Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Am Haken

SAT.1Staffel 2Folge 191
Am Haken

Am HakenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 191: Am Haken

23 Min.Ab 12

Das Ärzte-Team kämpft um das Leben eines Mannes der sich aus ungeklärten Gründen ein Messer ins Bein gerammt hat. Die Ärzte finden heraus, dass hinter dem Missgeschick eine lebensgefährliche Erkrankung steckt. - Eine Frau kommt mit massivem Haarausfall in die Klinik und führt das auf ihre Schwangerschaft zurück, doch dann finden die Ärzte Hämatome, die auf häusliche Gewalt hindeuten. Wurde die Schwangere wirklich Opfer einer Gewalttat?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen