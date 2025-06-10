Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Abgetaucht

SAT.1Staffel 2Folge 193
Abgetaucht

AbgetauchtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 193: Abgetaucht

23 Min.Ab 12

Zwei junge Männer werden in die Klinik geliefert, nachdem sie beim nächtlichen Baden im See fast ertrunken wären. Ihr Zustand ist kritisch. Aber wie konnte es zu dem Fast-Ertrinken kommen? - Eine frischgebackene Mutter verschwindet kurz nach ihrem Kaiserschnitt von der Station. Was ist der Grund für ihr Verschwinden und kann das Klinikpersonal die Frau aufspüren, bevor ihre Nähte reißen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen