Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Treppensturz mit Kinderwagen

SAT.1Staffel 2Folge 201
Treppensturz mit Kinderwagen

Treppensturz mit KinderwagenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 201: Treppensturz mit Kinderwagen

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in die Klinik eingeliefert. Sie wollte ihren Sohn im Kinderwagen die Treppe heruntertragen und ist dabei gestürzt. Doch warum hat die junge Mutter plötzlich das Gleichgewicht verloren? - Ein Bodybilder wird mit einer angerissenen Trizepssehne in die Klinik am Südring gebracht und es führt kein Weg an einer OP vorbei. Doch der Anästhesist muss die Einleitung der Narkose plötzlich abbrechen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen