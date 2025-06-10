Klinik am Südring
Folge 201: Treppensturz mit Kinderwagen
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in die Klinik eingeliefert. Sie wollte ihren Sohn im Kinderwagen die Treppe heruntertragen und ist dabei gestürzt. Doch warum hat die junge Mutter plötzlich das Gleichgewicht verloren? - Ein Bodybilder wird mit einer angerissenen Trizepssehne in die Klinik am Südring gebracht und es führt kein Weg an einer OP vorbei. Doch der Anästhesist muss die Einleitung der Narkose plötzlich abbrechen ...
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1