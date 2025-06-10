Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 202
23 Min.Ab 12

Nach einem Bootsunfall wird ein Schwerverletzter in die Klinik eingeliefert. Während der Untersuchung erfahren die Ärzte, dass der Mann nicht allein in seinem Boot war. Treibt noch ein Verletzter im Fluss? - Die Adoptiveltern des kleinen Mio sind in Sorge: Woher kommen seine diffusen Schmerzen? Es stehen schwerste Erkrankungen im Raum, und das Klinikpersonal ist vor allem pädagogisch gefordert.

