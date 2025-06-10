Klinik am Südring
Folge 205: Romantische Panne
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann hat sich an seinem besten Stück verletzt und will nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Seine besorgte Freundin, die ihn ins Krankenhaus gebracht hat, hat jedenfalls nichts damit zu tun. Kann sein Geschlechtsteil gerettet werden? Und wie steht es um seine Zeugungsfähigkeit? - Eine 31-jährige Schwangere leidet an übermäßiger Schwangerschaftsübelkeit und ist stark dehydriert. Können die Ärzte die Ursache herausfinden und ihr Leben und das Leben ihres Kindes retten?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
