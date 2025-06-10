Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Riskante Verwechslung

SAT.1Staffel 2Folge 206
Riskante Verwechslung

Klinik am Südring

Folge 206: Riskante Verwechslung

23 Min.Ab 12

Eine Mutter soll eigentlich nach einer ausgeheilten Darmentzündung entlassen werden, doch plötzlich geht es der Frau wieder schlechter. Alles deutet auf eine lebensgefährliche Vergiftung hin. Kann das Klinikpersonal die junge Mutter retten? - Ein Elektriker wird mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Schuld ist angeblich ein Hochdruckreiniger. Doch wie kann ein handelsübliches Gerät so extreme Wunden verursachen?

SAT.1
