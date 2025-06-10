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Klinik am Südring

Schmerz hoch zehn

SAT.1Staffel 2Folge 73vom 10.06.2025
Schmerz hoch zehn

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Klinik am Südring

Folge 73: Schmerz hoch zehn

44 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Echte Ärzte, realistische Fälle: In der "Klinik am Südring" zeigen Mediziner, Pfleger und Krankenschwestern, wie es im Krankenhausalltag wirklich läuft. Mit Erfahrung und Fürsorge stehen Ärzte und Pflegepersonal ihren Patienten und deren Angehörigen in alltäglichen und ungewöhnlichen Fällen zur Seite. Ob Wehensturm nach Hausgeburt, Herzinfarkt bei einer 14-Jährigen oder mysteriöse Unterleibsschmerzen - das Team verfolgt seine Mission: Diagnose stellen, helfen, heilen.

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