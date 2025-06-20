Klinik am Südring
Folge 86: App mit fötalen Folgen
45 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12
Die Ärzte der Klinik untersuchen eine junge Frau wegen Menstruationsbeschwerden. Sie vermutet, dass sie die Pille nicht verträgt. - Nach einem Trommel-Event wird eine Teilnehmerin mit grippeähnlichen Symptomen in die Notaufnahme gebracht. Als sich ihr Zustand verschlechtert und sie sogar Blut spuckt, wird klar: Sie schwebt in Lebensgefahr. - Eine Mutter macht sich große Sorgen um die anhaltende Appetitlosigkeit ihres Sohnes und glaubt, dass er an Beziehungsproblemen leidet.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1