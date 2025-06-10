Klinik am Südring
Folge 88: Wer braucht Hilfe
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach einem Unfall auf der Baustelle in die Klinik gebracht. Sein Bein scheint gebrochen, doch der Mann sorgt sich mehr um seine Mitmenschen, als um seine eigenen Verletzungen. - Ein Vater bringt seinen Sohn ins Krankenhaus, er hat Sorgen, dass der sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat. - Eine junge Frau kommt in die Klinik, nachdem sie auf einem Firmenfest durchgedreht ist und ihren Kollegen in den Pool geschubst hat.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1