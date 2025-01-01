Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Blind oder blöd

SAT.1Staffel 2Folge 91
Blind oder blöd

Blind oder blödJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 91: Blind oder blöd

45 Min.Ab 12

Ein Mann kommt nach einem Unfall in die Notaufnahme. Ein Holzschrank ist auf ihn gestürzt. - Während eines Klinikbesuchs auf der Gynäkologie klagt eine Frau plötzlich über Unterleibschmerzen. Bei der Untersuchung zeigt sich, dass sie eine Erwachsenenwindel trägt. - Die Lehrerin einer Brennpunktschule wird mit leichten Verletzungen nach einem fehlgeschlagenen Lehrerexperiment auf die Innere verlegt. Ihr Ehemann vermutet, dass das Fehlverhalten der Schüler schuld an dem Unfall ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen