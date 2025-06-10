Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 98
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik eingeliefert. Sein Zustand ist so schlecht, dass er keine Antworten liefern kann. Was ist mit ihm passiert? - Ein Familienvater erstarrt plötzlich beim Spielen mit seiner Tochter und hat keine Kontrolle mehr über seinen Körper. - Und: Tränen vor der Darmabszess-Operation bei Leni Schmidt. Was muss die Seniorin dringend regeln, dass sie gewillt ist, ihre Gesundheit und damit ihr Leben aufs Spiel zu setzen?

SAT.1
