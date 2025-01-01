Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eine herzliche Begegnung

SAT.1Staffel 3Folge 103
Eine herzliche Begegnung

Eine herzliche BegegnungJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 103: Eine herzliche Begegnung

44 Min.Ab 12

Eine Patientin mit Herzproblemen wird in der Klinik behandelt. Dann verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. Angeblich hat sie einen Geist gesehen. - Eine Frau hat sich schwere Schnittverletzungen zugezogen. Plötzlich behauptet sie, ihr Kollege habe sie absichtlich in einen Glastisch gestoßen. - Eine junge Frau steht vor der Geburt ihres ersten Kindes und wird von ihrem Arbeitskollegen zum Kreißsaal gebracht. Aber wo bleibt der Vater des Kindes?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen