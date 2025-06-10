Felix kriegt den Hals nicht vollJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 105: Felix kriegt den Hals nicht voll
44 Min.Ab 12
Ein Student kommt mit Magenschmerzen und Atemproblemen in die Klinik. Warum hat er bloß so viel gegessen? - Ein 45-jähriger Zimmermann landet mit einem überfahrenen Fuß in der Klinik und möchte dort partout nicht verraten, wer der Unfallfahrer ist. - Ein Rentner will mit Hilfe eines Freundes mit seiner verstorbenen Frau kommunizieren können. Was ist da dran und warum kollabiert der junge Bekannte ständig?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1