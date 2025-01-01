Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Gras drüber

SAT.1Staffel 3Folge 111
Gras drüber

Gras drüberJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 111: Gras drüber

45 Min.Ab 12

Eine Jugendliche stürzt von einer Leiter. Plötzlich verhält sich auch ihr Vater eigenartig. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen? Dann: Bei einer jungen Frau deuten alle Zeichen auf eine Schwangerschaft, doch der Arzt hat eine andere Befürchtung: Steckt die Patientin mit 25 Jahren bereits in den Wechseljahren? Außerdem: Ein Rentner muss aufgrund einer Gallenkolik operiert werden. Doch warum will er seine Angehörigen partout nicht darüber informieren?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen