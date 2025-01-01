Klinik am Südring
Folge 111: Gras drüber
45 Min.Ab 12
Eine Jugendliche stürzt von einer Leiter. Plötzlich verhält sich auch ihr Vater eigenartig. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen? Dann: Bei einer jungen Frau deuten alle Zeichen auf eine Schwangerschaft, doch der Arzt hat eine andere Befürchtung: Steckt die Patientin mit 25 Jahren bereits in den Wechseljahren? Außerdem: Ein Rentner muss aufgrund einer Gallenkolik operiert werden. Doch warum will er seine Angehörigen partout nicht darüber informieren?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1