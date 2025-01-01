Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das nicht perfekte Hochzeitsgeschenk

SAT.1Staffel 3Folge 112
Das nicht perfekte Hochzeitsgeschenk

Klinik am Südring

Folge 112: Das nicht perfekte Hochzeitsgeschenk

45 Min.Ab 12

Ein älterer Herr wird von Rückenschmerzen geplagt. Was hat die Mutter seines zukünftigen Schwiegersohns damit zu tun? Dann: Ein Mädchen kommt mit Durchfall und Erbrechen in die Klinik. Die Ärzte finden heraus, dass sich hinter den Symptomen ein Familienkonflikt verbirgt. Außerdem: Die Schlüsselbein-Op einer Frau muss wegen unerwarteter Herzprobleme abgesagt werden. Ihr Mann vermutet die Ursache in einer nicht auskurierten Grippe. Aber die Wahrheit liegt woanders.

SAT.1
