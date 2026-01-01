Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 115
Nachdem seine Tochter im Thailand-Urlaub von einem Hund gebissen wurde, fürchtet ein Vater, dass sie sich mit Tollwut angesteckt haben könnte. Dann: Eine Schwangere stellt die Ärzte der Klinik auf eine harte Probe, denn sie will partout nicht einsehen, dass sich eine Geburt nicht bis ins letzte Detail planen lässt. Außerdem: Als seine Frau nach einer Routine-Op auf der Intensivstation landet, hat ein Ehemann Angst, dass sie einen Rückfall in ihre Schmerzmittelsucht erleidet.

