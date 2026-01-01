Klinik am Südring
Folge 115: Tollwut in Thailand
45 Min.Ab 12
Nachdem seine Tochter im Thailand-Urlaub von einem Hund gebissen wurde, fürchtet ein Vater, dass sie sich mit Tollwut angesteckt haben könnte. Dann: Eine Schwangere stellt die Ärzte der Klinik auf eine harte Probe, denn sie will partout nicht einsehen, dass sich eine Geburt nicht bis ins letzte Detail planen lässt. Außerdem: Als seine Frau nach einer Routine-Op auf der Intensivstation landet, hat ein Ehemann Angst, dass sie einen Rückfall in ihre Schmerzmittelsucht erleidet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
