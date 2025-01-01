Klinik am Südring
Folge 118: Sexwandeln
45 Min.Ab 12
Blitz-Baby! Sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes ist eine junge Frau erneut schwanger. Doch sie schwört keinen Sex gehabt zu haben. Wie ist das möglich? Dann: Eine junge Frau braucht eine Lebertransplantation. Ihre letzte Hoffnung ist ihr Vater. Den hat sie aber seit Jahren nicht mehr gesehen. Außerdem: Eine mutmaßliche Diebin verletzt einen Ladendetektiv. Ihre beste Freundin glaubt an ein Missverständnis, doch der Verdacht erhärtet sich.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1