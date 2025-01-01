Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Sexwandeln

SAT.1Staffel 3Folge 118
Sexwandeln

SexwandelnJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 118: Sexwandeln

45 Min.Ab 12

Blitz-Baby! Sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes ist eine junge Frau erneut schwanger. Doch sie schwört keinen Sex gehabt zu haben. Wie ist das möglich? Dann: Eine junge Frau braucht eine Lebertransplantation. Ihre letzte Hoffnung ist ihr Vater. Den hat sie aber seit Jahren nicht mehr gesehen. Außerdem: Eine mutmaßliche Diebin verletzt einen Ladendetektiv. Ihre beste Freundin glaubt an ein Missverständnis, doch der Verdacht erhärtet sich.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen